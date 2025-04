Götze-Schock für die Eintracht! "Besonders bitter"

In der 15. Minute setzte sich Götze auf den Rasen und griff sich an den rechten hinteren Oberschenkel. Schnell war klar, dass es für den Routinier nicht weitergehen wird.

„Das wird nicht weitergehen, so von hier oben betrachtet. Er geht nochmal rauf (auf das Spielfeld, Anm. d. Red.), um aufzufüllen, dass sich der Einwechselspieler in Ruhe vorbereiten kann“, merkte RTL-Experte Felix Kroos an.