So kurios würde ManUnited den Europa-League-Titel feiern

SPORT1 13.05.2025 • 14:17 Uhr Manchester United steht vor einem möglichen Europa-League-Triumph – doch die Partypläne überraschen. Statt großem Jubelzug scheint sich der Klub für eine sehr ungewöhnliche Feierform entschieden zu haben. Dahinter steckt mehr als nur Termindruck.

Keine große Parade, kein Fan-Fest – stattdessen Würstchen vom Grill: Manchester United plant im Falle eines Europa-League-Siegs keine rauschende Party mit den Fans.

Laut Informationen der britischen Boulevardzeitung The Sun soll der mögliche Triumph lediglich mit einem internen Barbecue auf dem Vereinsgelände zelebriert werden. Ein ungewöhnlicher Schritt für einen der größten Fußballklubs der Welt – doch dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Volles Programm nach dem Finale

Zum einen ist der Terminkalender der Red Devils zum Saisonende extrem eng getaktet. Das Europa-League-Finale steigt am 21. Mai im spanischen Bilbao – ausgerechnet gegen Ligakonkurrent Tottenham Hotspur. Nur wenige Tage später steht am 25. Mai bereits das letzte Premier-League-Spiel der Saison gegen Aston Villa an.

Danach bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen: Am 28. und 30. Mai stehen zwei lukrative Freundschaftsspiele in Kuala Lumpur und Hongkong auf dem Programm – dafür muss das Team einen über 15-stündigen Flug nach Asien auf sich nehmen.

Kein Grund für große Feierlaune

Doch nicht nur der enge Spielplan dürfte der Grund für den Verzicht auf eine Busparade sein. Auch sportlich gibt es wenig Anlass für überschwänglichen Jubel. In der Premier League spielt United eine Saison zum Vergessen, rangiert aktuell auf einem enttäuschenden 16. Tabellenplatz. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team von Trainer Ruben Amorim nur einen Punkt.

Der einstige Hoffnungsträger Erik ten Hag wurde in der laufenden Saison entlassen, doch auch sein portugiesischer Nachfolger konnte das Ruder bislang nicht herumreißen.

Europa League als letzte Rettung

Ein Titelgewinn in der Europa League wäre für Manchester United nicht nur ein versöhnlicher Abschluss – sondern auch die letzte Chance, sich für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison zu qualifizieren. Statt ausgelassener Partystimmung ist bei United also eher Demut angesagt.

Ein großes Spektakel wäre vor diesem Hintergrund wohl fehl am Platz – das scheint auch die Klubführung so zu sehen. Die Entscheidung für ein schlichtes Grillfest könnte für eine der unauffälligsten Titel-Feiern in der Geschichte des Vereins sorgen.

Letzte große Feier liegt zwölf Jahre zurück

Für die Fans der Red Devils heißt das: weiter warten auf die nächste große Party. Die letzte Busparade des Klubs datiert aus dem Jahr 2013 – damals holte Manchester United den bislang letzten Meistertitel unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson, der anschließend in den Ruhestand ging.