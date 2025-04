Wie tief kann ManUnited noch fallen?

Mit der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Wolverhampton setzt Manchester United einen traurigen Rekord: In einer Statistik ist der Traditionsverein damit so schlecht wie noch nie.

Manchester United hat am Sonntagnachmittag seine desaströse Premier-League-Saison fortgesetzt und mit dem 0:1 gegen die Wolverhampton Wanderers die 15. Liga-Niederlage der laufenden Spielzeit kassiert. Ein brillanter Freistoß von Pablo Sarabia in der 77. Minute besiegelte den historischen Negativrekord der Red Devils, die nun mehr Niederlagen als in der gesamten Vorsaison einstecken mussten.

Die Mannschaft von Trainer Rúben Amorim zeigte sich im Old Trafford einmal mehr ideenlos und bot den eigenen Fans einen weiteren enttäuschenden Auftritt. Der krasse Kontrast zum euphorischen Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Lyon, als United in der Verlängerung einen 2:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg verwandelte, hätte deutlicher nicht sein können.