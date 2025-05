Zurück im Rampenlicht! Die Wiedergeburt eines vergessenen Stars

Finale in der Europa League! Beim 4:1 Sieg gegen Athletic Bilbao ragte für Manchester United besonders ein Spieler hervor. In der 62. Minute kam Mason Mount für Manuel Ugarte auf den Platz und sicherte das Weiterkommen für die Red Devils.

Mason Mount begeistert

Folgerichtig wurde der „Player of the Match“ in der Presse abgefeiert. „Mason Mount hat mit zwei überragenden Toren die Fans daran erinnert, wozu er fähig ist“, schrieb The Sun. Auch Sky UK titelte: „Das Warten hat sich gelohnt – Mount genießt seine beste Nacht bei Man Utd."