"Schockierende Entscheidung" hat auch Auswirkungen in England

Olympique Lyon wird in Frankreich zum Zwangsabstieg verurteilt. Auch für Oliver Glasners Crystal Palace hat das Urteil Konsequenzen.

Nicht nur in Frankreich schlägt der angeordnete Zwangsabstieg für Olympique Lyon hohe Wellen. Auch in England ist die Entscheidung der französischen Finanzaufsichtsbehörde (DNCG) ein großes Thema - schließlich hat sie auch Auswirkungen auf Crystal Palace .

Die „schockierende Entscheidung“ verleihe Palace im Kampf um eine Teilnahme an der Europa League einen „großen Schub“, schrieb die Daily Mail .

Dabei geht es um Multi-Club-Ownership. Laut UEFA-Statuten darf keine natürliche oder juristische Person die Kontrolle oder den Einfluss über mehr als einen am gleichen UEFA-Klubwettbewerb teilnehmenden Klub ausüben.

Crystal Palace würde von Lyon-Abstieg profitieren

Durch die angeordnete Zwangsversetzung Lyons in die Ligue 2 hätte dann Palace als Zwölfter der abgelaufenen Premier-League-Saison die Nase vorn. Das Team von Oliver Glasner hatte durch den Triumph im FA Cup das Ticket für die Europa League gelöst.

Textor verkauft Palace-Anteile

Der Traum vom Europapokal drohte in den vergangenen Wochen zu platzen. Textor hatte allerdings Anfang der Woche durch den Verkauf seiner Palace-Anteile an Woody Johnson, Miteigentümer der New York Jets, Schritte zur Vermeidung von Interessenskonflikten unternommen.