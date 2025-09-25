Europa League heute: VfB Stuttgart - Celta Vigo LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Abend ist es soweit: Der VfB Stuttgart empfängt am ersten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League den spanischen Vertreter Celta Vigo (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Celta Vigo fordert Stuttgart
Die beiden Klubs trafen bislang nur einmal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander: Im Achtelfinale des UEFA-Cups 2000/01 siegte Celta Vigo nach einem 0:0 im Hinspiel in Stuttgart im Rückspiel mit 2:1 und erreichte die nächste Runde.
Für den VfB Stuttgart ist es erst die zweite Saison in Folge in einem europäischen Hauptwettbewerb – eine Kontinuität, die der Klub zuletzt von 2007/08 bis 2010/11 verzeichnete.
In der UEFA Europa League steht der Traditionsverein zum ersten Mal seit 2012/13 in der Gruppenphase; damals blieb Stuttgart in fünf Heimspielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Trainer Sebastian Hoeneß will diese Bilanz vor heimischem Publikum nun deutlich aufbessern.
Celta Vigos Rückkehr auf die große Bühne
Celta Vigo bestreitet derweil seine erste internationale Saison seit der Europa-League-Kampagne 2016/17, in der die Spanier bis ins Halbfinale vordrangen. Damals scheiterten sie an Manchester United.
Routinier Iago Aspas ist der einzige verbliebene Feldspieler aus jener Mannschaft; der 38-Jährige stand im Mai 2017 beim 1:1 im Old Trafford in der Startelf. Gelingt ihm ein Treffer in Stuttgart, könnte Aspas mit 38 Jahren und 55 Tagen zu den ältesten Torschützen sowie Auswärtstorschützen der Europa-League-Geschichte zählen.
Coach Claudio Giráldez baut gerade in seinem ersten Europapokaljahr auf die Erfahrung des Vereinsidols.
Schlüsselspieler und taktische Ausgangslage
Im Mittelfeld des VfB lenkt indes Angelo Stiller das Spiel: In der Champions-League-Ligaphase 2024/25 verzeichnete er mit 681 Pässen die zweitmeisten aller Mittelfeldspieler und schlug mit 109 Pässen ins Angriffsdrittel ligaweit die drittmeisten Zuspiele nach vorn.
Sebastian Hoeneß dürfte daher erneut auf Stillers Spielkontrolle setzen. Auf Celta-Seite ist das Angriffsspiel stark auf Kapitän Aspas zugeschnitten, während Neu-Coach Claudio Giráldez auf Ballbesitzphasen baut, um Räume für seinen Routinier zu öffnen.
Wird VfB Stuttgart gegen Celta Vigo heute im Free-TV übertragen?
Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.
Europa League heute: Wo wird VFB gegen CEL im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.
Europa League: VfB Stuttgart gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1.
