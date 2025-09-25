Europa League heute: VfB Stuttgart - Celta Vigo LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.09.2025 • 18:00 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League Celta Vigo. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden Klubs trafen bislang nur einmal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander: Im Achtelfinale des UEFA-Cups 2000/01 siegte Celta Vigo nach einem 0:0 im Hinspiel in Stuttgart im Rückspiel mit 2:1 und erreichte die nächste Runde.

Stuttgart - Celta Vigo LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Für den VfB Stuttgart ist es erst die zweite Saison in Folge in einem europäischen Hauptwettbewerb – eine Kontinuität, die der Klub zuletzt von 2007/08 bis 2010/11 verzeichnete.

In der UEFA Europa League steht der Traditionsverein zum ersten Mal seit 2012/13 in der Gruppenphase; damals blieb Stuttgart in fünf Heimspielen sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Trainer Sebastian Hoeneß will diese Bilanz vor heimischem Publikum nun deutlich aufbessern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Celta Vigos Rückkehr auf die große Bühne

Celta Vigo bestreitet derweil seine erste internationale Saison seit der Europa-League-Kampagne 2016/17, in der die Spanier bis ins Halbfinale vordrangen. Damals scheiterten sie an Manchester United.

Routinier Iago Aspas ist der einzige verbliebene Feldspieler aus jener Mannschaft; der 38-Jährige stand im Mai 2017 beim 1:1 im Old Trafford in der Startelf. Gelingt ihm ein Treffer in Stuttgart, könnte Aspas mit 38 Jahren und 55 Tagen zu den ältesten Torschützen sowie Auswärtstorschützen der Europa-League-Geschichte zählen.

Coach Claudio Giráldez baut gerade in seinem ersten Europapokaljahr auf die Erfahrung des Vereinsidols.

Schlüsselspieler und taktische Ausgangslage

Im Mittelfeld des VfB lenkt indes Angelo Stiller das Spiel: In der Champions-League-Ligaphase 2024/25 verzeichnete er mit 681 Pässen die zweitmeisten aller Mittelfeldspieler und schlug mit 109 Pässen ins Angriffsdrittel ligaweit die drittmeisten Zuspiele nach vorn.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sebastian Hoeneß dürfte daher erneut auf Stillers Spielkontrolle setzen. Auf Celta-Seite ist das Angriffsspiel stark auf Kapitän Aspas zugeschnitten, während Neu-Coach Claudio Giráldez auf Ballbesitzphasen baut, um Räume für seinen Routinier zu öffnen.

Wird VfB Stuttgart gegen Celta Vigo heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird VFB gegen CEL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: VfB Stuttgart gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Celta Vigo im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }