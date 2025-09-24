Europa League: "Sieht schon ganz schön blöd aus!" Ex-Hertha-Keeper patzt

Julius Schamburg 24.09.2025 • 19:25 Uhr Oliver Christensen patzt in der Europa League. Der ehemalige Keeper von Hertha BSC lässt nach einem Eigentor Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg jubeln.

Der ehemalige Hertha-Torwart Oliver Christensen hat mit einem Eigentor die frühe Führung des FC Midtjylland in der Europa League verursacht (Midtjylland vs. Graz JETZT im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Christensen, der inzwischen bei Sturm Graz im Tor steht, fälschte den Ball nach einer Ecke der Grazer unglücklich ins eigene Tor ab (7. Minute).

Europa League: „Pechvogel Christensen patzt“

Schiedsrichter Orel Grinfeld gab den Treffer zunächst nicht, weil er ein vermeintliches Offensivfoul des dänischen Erstligisten bei dessen Entstehung ausgemacht hatte.

Nach einem Eingriff des Video-Schiedsrichters wurde Grinfeld zum Monitor an den Spielfeldrand gebeten und erkannte den Treffer schließlich an. „Auch der VAR kann nichts retten. Oliver Christensen leistet sich einen riesigen Fehler im Tor in Herning“, schrieb die dänische Boulevardzeitung Ekstra Bladet. „Der Torwart aus Kerteminde macht bei Midtjyllands Führungstor keine gute Figur.“

{ "placeholderType": "MREC" }

RTL-Kommentator Peter Reichert Christensen zunächst als „Pechvogel“, fügte dann aber ebenso kritisch hinzu: „Das sieht schon ziemlich blöd aus.“ Experte Patrick Helmes sagte: „Er hat sich das Ding selbst ins Nest gelegt. Es ist maximal unglücklich, so ins Spiel zu starten. Aber natürlich super für Tullberg.“

Ex-BVB-Coach jubelt nach Christensens Eigentor

Christensen spielte von 2021 bis 2023 bei Hertha BSC. Nach Stationen bei der AC Florenz und der US Salernitana spielt der 26-Jährige seit diesem Sommer auf Leihbasis bei den Grazern.