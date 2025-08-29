Trainer-Knall bei Borussia Dortmund II

Manfred Sedlbauer , Johannes Behm 29.08.2025 • 15:01 Uhr Abgang bei Borussia Dortmund: Trainer Mike Tullberg verlässt die zweite Mannschaft des BVB in Richtung Ausland.

Tullberg war vier Jahre lang für die U19 der Dortmunder verantwortlich, ehe er die BVB-Reserve übernommen hat. Bei den Schwarz-Gelben hatte der Däne noch einen gültigen Vertrag bis 2028.

Anfang des Jahres war er nach der Entlassung von Nuri Sahin als Interimstrainer der ersten Mannschaft eingesprungen und hatte aus drei Spielen starke sieben Punkte geholt. Dabei blieb er auch mit seinem emotionalen Jubel in Heidenheim in Erinnerung.

Mit der U19 wurde er in der Saison 2021/22 Deutscher Meister, mit der BVB-Reserve liegt er aktuell auf Platz neun in der Regionalliga West.

