Kruse hat Verdacht bei VfB-Star: "Der brodelt ..."

Julius Schamburg , Johannes Behm , Raphael Weber 25.09.2025 • 21:18 Uhr Atakan Karazor sitzt in der Europa League schon wieder nur auf der Bank. TV-Experte Max Kruse fragt sich, ob der VfB-Kapitän seine Degradierung wirklich so gut aufgenommen hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf der Doppelsechs dürfen wie schon beim 2:0 gegen St. Pauli Angelo Stiller und Neuzugang Chema Andrès von Beginn an ran.

Hoeneß erklärt Karazor-Entscheidung

Warum Karazor nicht spielt? „Weil wir einen anderen haben, der im Moment die Nase vorn hat. Er hat ein gutes Spiel gemacht gegen St. Pauli und ist in einer guten körperlichen Verfassung. Er ist in der Lage, englische Wochen zu spielen. Deswegen ist es eine Entscheidung für Chema und nicht gegen Atakan“, erklärte sich Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel bei RTL.

Experte Max Kruse meldete derweil Zweifel an, dass Karazor seine Degradierung wirklich so gut aufgenommen hat. „Der brodelt. Ich als Kapitän würde das nicht so gut aufnehmen“, sagte Kruse. Und in Bezug auf Chema Andrès: „Meiner Meinung nach spielt er auch zu Recht.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Und wie geht es dann weiter?“

Sky-Experte Thomas Hitzlsperger erklärte noch am Freitag in Bezug auf Karazor: „Entscheidend ist natürlich auch, wie der Trainer damit umgeht, mit dem Spieler zu sprechen und es ihm zu erklären. Sebastian Hoeneß hat es schon angedeutet. Die beiden haben gesprochen - und wie geht es dann weiter?“, fragte sich der 43-Jährige.

Hitzlsperger machte deutlich: „Irgendwann weiß Atakan auch, dass er hier nicht mehr spielen wird. Aber wie schafft man den Übergang?“ Gegen Celta Vigo war für Karazor zumindest wieder kein Platz in der Startelf.