Die verrückte Gala eines FC-Bayern-Rekordspielers

Maximilian Lotz 28.11.2025 • 20:00 Uhr Corentin Tolisso erlebt ein persönliches Karriere-Highlight. Doch einem ganz großen Ziel kommt der einstige Rekordtransfer des FC Bayern selbst damit wohl nicht näher.

Dieser besondere Moment in der Karriere von Corentin Tolisso hätte durchaus eine stimmungsvollere Kulisse verdient gehabt. Der einstige Rekordtransfer des FC Bayern bejubelte den ersten Dreierpack seiner Laufbahn - allerdings vor nahezu leeren Rängen.

Nur 320 Zuschauer hatten sich in die TSC-Arena im serbischen Backa Topola verirrt, wo der israelische Vertreter Maccabi Tel Aviv in der Europa League seine Heimspiele austrägt. Und am Donnerstag beim 0:6 (0:3) gegen Olympique Lyon nichts auszurichten hatte. Das lag insbesondere an Tolisso.

Zweimal war der Kapitän von OL per Kopf (25., 51.) zur Stelle, dann noch einmal per Abstauber (53.). Damit führte Tolisso sein Team an die Spitze der Europa League. Mit Ansage sozusagen.

Hattrick-Wunsch von Tolisso geht in Erfüllung

Nach dem Spiel erzählte Tolisso, dass er am Mittwoch zusammen mit den Physiotherapeuten das Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain gegen Tottenham Hotspur (5:3) geschaut habe. „Als Vitinha drei Tore schoss, sagte ich ihnen, dass es mein Traum ist, einmal in meiner Karriere einen Hattrick zu erzielen. Nur einmal.“

Diesen Wunsch erfüllte sich der 31-Jährige nur einen Tag später. „Es ist verrückt, einfach unglaublich“, sagte Tolisso. „Ich habe es noch gar nicht richtig begriffen. Ich musste mich kneifen, als ich zurück in die Kabine kam, um sicherzugehen, dass es real ist. Aber ehrlich gesagt, fühlt es sich fantastisch an.“

Auch die Presse schwärmte angesichts der Glanzleistung. „Der Kapitän hatte einen Sahnetag“, schrieb RMC Sport. Für die Sportzeitung L‘Équipe überzeugte Tolisso auf ganzer Linie und war so „auf dem ganzen Spielfeld unverzichtbar“.

FC Bayern zahlte einst Rekordsumme für Tolisso

2017 wechselte der Mittelfeldspieler für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern. Doch auch aufgrund von Verletzungen konnte Tolisso sich beim deutschen Rekordmeister nie dauerhaft etablieren. 2022 kehrte er ablösefrei nach Lyon zurück.

Dort, wo er einst seinen Durchbruch schaffte, gelang ihm im Herbst seiner Karriere doch noch einmal ein erfolgreicher Neustart. In der laufenden Saison erzielte er in 13 Spielen in der Ligue 1 drei Tore, in der Europa League hat er nach seinem Dreierpack nun insgesamt vier Treffer auf dem Konto.

Bis zu seinem Comeback in der französischen Nationalmannschaft hat es für den Weltmeister von 2018 allerdings bislang noch nicht gereicht.

Frankreich-Comeback? Tolisso wird „nicht lockerlassen“

Zuletzt reaktivierte Nationaltrainer Didier Deschamps sogar lieber den mittlerweile in Saudi-Arabien spielenden N‘Golo Kanté.

Bei der EM 2021 stand Tolisso zuletzt für die Équipe Tricolore auf dem Platz. Noch immer hegt er einen leisen Traum von einer Rückkehr - auch im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr.

„Auf keinen Fall werde ich aufgeben. Ich werde nicht lockerlassen“, sagte Tolisso im Oktober: „Solange es Hoffnung gibt, glaube ich daran.“