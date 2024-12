Ein Ex-Bayern-Star zeigt es allen

Alexis Menuge , Philipp Heinemann 21.12.2024 • 12:05 Uhr Kaum einer hat es ihm noch zugetraut: Ein ehemaliger Star des FC Bayern legt eine Wandlung hin, die selbst ein legendärer Fußballer nicht mehr für möglich gehalten hatte.

Es ist ein kurzer, fast banaler Satz - der beachtlicher aber kaum sein könnte: Corentin Tolisso ist zurück.

Mit der wundersamen Wiederauferstehung des Ex-Weltmeisters war eigentlich nicht mehr zu rechnen. So mancher Beobachter sah den wiedererstarkten Mittelfeldspieler von Olympique Lyon schon am Karriere-Abgrund angekommen. Mit gerade einmal 30 Jahren.

„Klar hat man gedacht, die Karriere von Tolisso könnte bald vorbei sein, weil er aus dieser negativen Spirale ewig nicht rauskam“, erklärte Ex-Nationalspieler Claude Makélélé, der bei Chelsea einst auf Tolissos Position Weltklasse verkörperte, im Gespräch mit SPORT1.

Frankreich-Legende schwärmt von Tolisso

„Aber man sieht, was man mit harter Arbeit schaffen kann. Viele Spieler können sich ein Beispiel an Corentin nehmen“, schwärmte der einstige Superstar.

Tolisso hat sich bei Lyon noch einmal zurückgekämpft an die alte Form. Die ihn zum Nationalspieler, zum Weltmeister und zum Rekordtransfer des FC Bayern gemacht hatte.

„Alles, was er momentan erlebt, ist der Lohn von harten Stunden in der Reha und anschließend im Kraftraum. Er hat in seinem Kopf sicherlich nie aufgegeben und stets an sich geglaubt“, sagte Makélélé.

Schon Tolissos Abschied aus München 2022 hatte sich wie ein logischer Schritt auf dem Weg in die falsche Richtung angefühlt. Einst war für die bis dahin unerreichte Summe von fast 42 Millionen Euro in die Bundesliga gekommen, doch der eigene Körper verhinderte die erhofften Glanzleistungen zu häufig.

Und auch nach der Rückkehr zu seinem Jugendklub Lyon konnte er nicht mehr wirklich Fuß fassen - und verbrachte deutlich mehr Zeit bei der medizinischen Abteilung als auf dem Rasen. Für die französische Nationalmannschaft spielte er zuletzt vor dreieinhalb Jahren.

Ex-Bayern-Star stärker denn je

„Ich bin fest davon überzeugt, dass ihn diese schweren Monate noch ein Stück robuster und reifer machen werden”, befand Makélélé: „Man weiß ja, dass man daraus viel lernt. Er genießt einfach diese Momente gerade und durch diesen neuen Spirit hat er noch einige gute Jahre vor sich.“

Das Fundament für die wundersame Wandlung hatte Tolisso in der Sommerpause gelegt.

Während „Les Bleus“ bei der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Sommer bis ins Halbfinale kamen, ackerte „Coco“ erst individuell zu Hause, dann mit seinem Klub in der Vorbereitung.

Schon da war festzustellen, dass er deutlich fitter wirkt und sehr ambitioniert die neue Saison starten würde. Ein knappes halbes Jahr später sind sich alle Beobachter einig: Noch nie war Tolisso so stark und so spritzig wie heute.

Rückkehr auf die ganz große Bühne?

„Coco hat unheimlich viel gearbeitet, monatelang im Training, damit er an sein altes Niveau anknüpft, was ihm schließlich herausragend gelungen ist“, freute sich Alexander Lacazette, der Kapitän der Lyonnais und seit vielen Jahren ein enger Freund des 28–maligen Nationalspielers.

Der Spielführer des aus finanziellen Gründen in der Krise steckenden Vereins sieht in seinem Kumpel einen Schlüssel zum Erfolg: „Mit seiner Erfahrung, seiner Akribie und seine Sieger-Mentalität tut Coco OL unheimlich gut. Mit ihm in dieser Form können wir eine großartige Saison bestreiten.“

Ist gar mit nun 30 Jahren ein Comeback in der Équipe Tricolore denkbar? „Wenn er so weiter macht, dann wird wohl kein Weg an Corentin vorbeigehen“, ist sich Vincent Guérin, der zwischen 1993 und 1996 19 Mal (2 Tore) für Frankreich auflief, sicher.

„Außerdem hat Deschamps viele Probleme im Mittelfeld und wenn er schon einen N’Golo Kanté zurückholt, dann ist eine baldige Rückkehr von Tolisso ebenso realistisch. Es wäre auf jeden Fall keine Riesen-Überraschung, sollte ihn Deschamps im März wieder berufen“.