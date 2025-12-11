VfB Stuttgart: Spezielle Maßnahmen bei Risikospiel

Niklas Senger 11.12.2025 • 17:57 Uhr Der VfB Stuttgart steht vor einem Risikospiel in der Europa League. Für Fans bedeutet dies einige Einschränkungen. Die Polizei ist zudem auf potenzielle Gefahrenlagen vorbereitet.

Die Zuschauer der Partie des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel-Aviv (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) müssen am Donnerstagabend mit gravierenden Einschränkungen rechnen.

Das Spiel in der Europa League wird aufgrund des anhaltenden Nahostkonflikts und der Ausschreitungen beim Gastspiel der Israelis in Amsterdam vor rund einem Jahr als Hochrisikospiel eingestuft. Die Fans in der MHP Arena müssen hinsichtlich des verschärften Sicherheitskonzepts auf einige Bequemlichkeiten verzichten.

„Grundversorgung an Getränken“ - Keine Speisen oder Alkohol bei VfB-Risikospiel

„Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen der Partie gegen Maccabi Tel-Aviv und der damit verbundenen besonderen personellen sowie organisatorischen Herausforderungen gibt es heute Abend nur eine Grundversorgung mit alkoholfreien Getränken in der MHP Arena“, schrieb der VfB wenige Stunden vor dem Anpfiff in den sozialen Medien.

Zudem könnten „trotz intensiver Bemühungen in den zurückliegenden Stunden“ auch viele der üblichen Verkaufskioske „nicht vollständig geöffnet werden“. Die Ausgabe von Speisen in der Arena werde zudem gänzlich eingestellt.

Bereits zwei Tage vor der Partie hatte der Klub auf weitere wichtige Besucherinformationen verwiesen. Aufgrund intensiver Einlasskontrollen wurden die Fans gebeten, „so früh wie möglich“ am Stadion zu sein. Schon bei einem Eintreffen um 17.15 Uhr, anderthalb Stunden vor Spielbeginn, müssten Fans damit rechnen, den Anpfiff zu verpassen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Europa League: Polizei auf „terroristische Szenarien“ vorbereitet

Grund dafür ist unter anderem der „flächendeckende Einsatz von Metalldetektoren“ und „eine Intensivkontrolle durch die Polizei“, sollten begründete Verdachtsfälle vorliegen. Zudem werde die Polizei eine „an den Arena-Eingängen zur Gefahrenabwehr sichtbar bewaffnet starke Präsenz zeigen“.

Im Vorfeld hatte die Polizei zwar angekündigt, dass keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vorliegen würden, allerdings stelle man sich auf ein „breites Spektrum von Einsatzlagen“ bis hin zu „terroristischen Szenarien“ ein.

Die Stuttgarter Ultra-Gruppierung Commando Cannstatt (CC) rief trotz der Situation um das Risikospiel dazu auf, dass das Spiel nicht als Plattform „für globalpolitische Äußerungen dienen“ solle.

VfB-Boss: „Man muss auch geopolitische Herausforderungen annehmen“

Auch Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle wollte den Blick vor der Partie auf das Sportliche fokussieren und erklärte bei RTL seine Vorfreude auf die Partie.

Dennoch merkte Wehrle an: „Natürlich sind die Sicherheitsvorkehrungen heute massiv. Das gab es in der Geschichte selten bei einem Stuttgarter Fußballspiel. Man muss eben offenbar auch die geopolitischen Herausforderungen annehmen, wenn man in Europa Fußball spielt.“