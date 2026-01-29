Europa League: Diese Gegner warten auf die deutschen Teams

Moritz Thienen 30.01.2026 • 00:18 Uhr Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg stehen in der K.o.-Phase der Europa League. Auf diese Gegner können sie treffen.

Mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg haben es beide deutschen Teams in die K.o.-Phase der Europa League geschafft.

Da die UEFA seit der großen Europapokal-Reform auf einen festen Turnierbaum für die K.o.-Runde setzt, steht schon jetzt grob fest, auf wen die deutschen Teams in den nächsten Runden treffen könnten.

Europa League: Stuttgart könnt auf großen Namen treffen

Der VfB muss erstmal die Playoffs überstehen, um in ein mögliches Achtelfinale einzuziehen. Dort wartet auf die Stuttgarter entweder Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien oder der Traditionsverein Celtic Glasgow aus Schottland.

Auf welchen Gegner das Team von Sebastian Hoeneß trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag. Sicher ist, dass die Schwaben im Rückspiel ein Heimspiel haben.

Setzt sich der VfB in den Playoffs durch, wartet im Achtelfinale ein Gegner aus Portugal. Dann ginge es entweder gegen Sporting Braga oder den FC Porto.

Auch der Achtelfinal-Gegner des SC Freiburg kann zumindest eingegrenzt werden. Die Breisgauer treffen auf den KRC Genk, FC Bologna, Dinamo Zagreb oder Brann Bergen.

Bei der Auslosung am Freitag in Nyon wird dann auch der gesamte Turnierbaum ausgelost.