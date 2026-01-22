Europa League: Diese Wut-Szene beschäftigt England

Vincent Wuttke 22.01.2026 • 23:22 Uhr Aston Villas Trainer Unai Emery schubst auf einmal seinen Star weg.

Das 1:0 bei Fenerbahce Istanbul hätte bei Aston Villa eigentlich für gute Stimmung sorgen müssen. Denn das Team sprang durch den Sieg in der Europa League auf Rang zwei und ist vor dem letzten Spieltag bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Doch England beschäftigt stattdessen eine Wut-Szene um Star-Trainer Unai Emery.

Der Spanier wechselte in der 92. Minute seinen Mittelfeldstrategen Youri Tielemans aus und brachte George Hemmings in die Partie. Dann kam es zu einer skurrilen Szene.

Tielemans gefiel der Wechsel offenbar nicht, auf dem Weg zur Seitenlinie war ihm ein gewisser Unmut anzumerken. Zum Handschlag mit seinem Trainer schien er aber dennoch bereit.

Emery war hingegen total aufgebracht, schimpfte und schubste seinen Star sogar heftig weg. Tielemans reagierte darauf nicht und ging zur Bank weiter. So eskalierte die Szene nicht.

Emery schubst eigenen Star weg

Nach der Partie wurde Emery auf die Szene angesprochen, sagte aber nur immer wieder: „Er ist mein Sohn, er ist mein Sohn.“ Die englische Presse beschäftigte dieser Auftritt ungemein. Fast alle großen Zeitungen griffen die Szene im Aufmacher, also in den höchsten Stellen ihrer Seiten, auf.

Die Daily Mail schrieb: „Kampfabend! Unai Emery in hitziger Auseinandersetzung mit seinem eigenen Spieler: Der Coach schubst Tielemans und schreit ihn in wütendem Streit an.“

Auch die Sun berichtete: „Ein wütender Unai Emery stößt Youri Tielemans in der Schlussphase des Sieges von Aston Villa gegen Fenerbahçe zur Seite.“ Das Boulevardblatt fand die Aktion sogar „sensationell“.

Bei Sky Sports stand: „Die Spannung in der hitzigen Atmosphäre des regennassen Stadions von Fenerbahçe war deutlich zu spüren, als Emery in den letzten Minuten bei der Auswechslung mit Youri Tielemans aneinandergeriet.“

Auch die BBC nahm die Aktion wahr: „Emery schien mit seinem Mittelfeldspieler Youri Tielemans sehr unzufrieden zu sein.“