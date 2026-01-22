Europa League: Sancho begeistert England

Julius Schamburg 22.01.2026 • 21:43 Uhr Jadon Sancho avanciert in der Europa League zum Matchwinner. Der Linksaußen trifft erstmals für Aston Villa und rückt sportlich endlich wieder in den Fokus.

Jadon Sancho hat Aston Villa in der Europa League zu einem 1:0-Auswärtssieg bei Fenerbahce Istanbul verholfen und ist dabei in einen elitären Kreis aufgestiegen.

Sancho erzielte in der 25. Minute per Kopf den entscheidenden Treffer. „Ein wirklich cleverer Freistoß. Sancho schießt den Ball und geht weit nach außen. Er landet am langen Pfosten und findet sich frei im Strafraum wieder. Ein wunderschöner Abschluss von ihm“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler Martin Keown über den Treffer bei TNT Sports.

Europa League: Sancho tut es Kane und Foden gleich

Damit ist Sancho laut Datenanbieter Opta der dritte Engländer nach Bayern-Star Harry Kane und ManCity-Flügelspieler Phil Foden, der in jeder der vergangenen acht Spielzeiten (seit 2018/19) in einem europäischen Spitzenwettbewerb getroffen hat.

Außerdem ist Sancho nach England-Legende Peter Crouch der zweite Engländer, der für vier verschiedene Teams in europäischen Spitzenwettbewerben Tore erzielt hat.

Neben Aston Villa war Sancho auch schon für Borussia Dortmund, Manchester United und den FC Chelsea erfolgreich.

Es war zugleich sein erstes Tor für die Villans. „Sancho very much“ titelte die Boulevardzeitung The Sun, als Anspielung auf: „Thank you very much“ (Übersetzung: Recht herzlichen Dank). In der Premier League hätte man ihn schon „fast vergessen“.

„Ich weiß, dass ich noch viel mehr leisten kann. In dieser Hinsicht bin ich sehr streng mit mir selbst“, sagte Sancho nach Abpfiff bei TNT Sports: „Ich bin sehr dankbar über mein erstes Tor für Aston Villa. Ich hoffe, dass ich daran anknüpfen kann.“

Sancho zeigt ein anderes Gesicht

Der Linksaußen ist noch bis Saisonende an Aston Villa verliehen.

Zuletzt wurde Sancho auch immer wieder mit einer Rückkehr zum BVB in Verbindung gebracht. Von 2017 bis 2021 hatte er bereits für die Schwarz-Gelben gespielt, ehe er für 85 Millionen Euro zu ManUnited wechselte. 2024 kehrte er auf Leihbasis für ein halbes Jahr nach Dortmund zurück.

Nach schwierigen Jahren steht hinter seiner sportlichen Zukunft ein großes Fragezeichen. Am Donnerstagabend präsentierte sich Sancho jedoch stark verbessert.