Europa League heute: Roma - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.01.2026 • 18:00 Uhr AS Rom empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Stadio Olimpico. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend empfängt die AS Rom den VfB Stuttgart um 21:00 Uhr im Stadio Olimpico. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs auf europäischer Bühne.

An der Seitenlinie stehen Gian Piero Gasperini für die Giallorossi und Sebastian Hoeneß für die Schwaben, geleitet wird die Partie vom englischen Schiedsrichter John Brooks.

Die Römer gehen mit drei Siegen in Folge in der Europa League in die Partie und können erstmals seit der Saison 2020/21 wieder vier Europacup-Erfolge am Stück feiern.

Auffällig: In vier ihrer sechs bisherigen Spiele fielen exakt drei Treffer. Sollte Bryan Cristante heute eingesetzt werden, rückt er mit dann 67 Einsätzen allein auf Rang drei der Spieler mit den meisten Europa-League-Partien seit 2009/10. Außerdem: Traf Moisés Koné zuletzt zu Hause, gewann Roma beide Male – ein gutes Omen für das Team von Gasperini.

Stuttgarts Power trifft auf ernüchternde Italien-Bilanz

Der VfB reist mit der besten Torquote aller Teams seit dem vierten Spieltag (zehn Treffer in drei Spielen) nach Rom und gewann ebenfalls seine letzten drei Partien im Wettbewerb.

Historisch lief es für die Schwaben gegen italienische Gegner allerdings selten gut: In 13 Europapokalduellen sprangen lediglich zwei Siege heraus – 1979 gegen Turin und 2024 gegen Juventus.

In der Bundesliga gab es zuletzt ein 1:1 gegen Union Berlin, bei dem Chris Führich traf und Alexander Nübel kurz vor Schluss den Sieg festhielt.

Behördliche Maßnahmen und Sicherheitslage rund ums Spiel

Das italienische Innenministerium hat wegen jüngster Ausschreitungen allen Roma-Fans bis Saisonende Auswärtsreisen untersagt; beim Heimspiel gegen Stuttgart gilt deshalb ein verschärftes Sicherheitskonzept.

Die Polizei kündigte eine „flächendeckende und sichtbare Präsenz“ an, zumal rund 3500 VfB-Anhänger erwartet werden. Für die Gäste-Fans ändert sich nichts, für die Heim-Ultras ist das Auswärtsverbot indes ein weiteres Kapitel im Konflikt nach den Vorfällen auf der A1 bei Bologna.

