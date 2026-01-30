Europa League: Mit der Trage abtransportiert! Große Sorgen um Legendensohn

Johannes Behm 30.01.2026 • 08:21 Uhr Bittere Szenen um Shaqueel van Persie. Der Legendensohn verletzt sich schwer und muss vor den Augen seines Vaters auf einer Trage abtransportiert werden.

Bitterer hätte der finale Spieltag der Gruppenphase der Europa League für Feyenoord Rotterdam und insbesondere für Trainer Robin van Persie wohl nicht laufen können.

Durch die Niederlage bei Betis Sevilla (1:2) verpasste seine Mannschaft den Einzug in die Playoffs. Doch die Folgen für den Sohn des Trainers könnten weitreichender sein.

Shaqueel van Persie, der gerade erst mit einem fulminanten Doppelpack seinen Durchbruch bei den Profis gefeiert hatte, musste nach einer Knie-Verletzung in der 85. Minute mit einer Trage vom Feld transportiert werden.

Europa League: Trainer van Persie tröstet seinen Sohn

Als der 19-Jährige auf der Trage die Seitenlinie erreichte, bat sein Vater das medizinische Team, ihn kurz abzusetzen, um mit seinem Sohn sprechen zu können.

Zuvor hatte Sevillas Antony den Sohn der Legende noch getröstet, auch die spanischen Fans hatten mit Applaus ihre Unterstützung nach der vermeintlich schweren Knieverletzung signalisiert. Da Feyenoord keine Auswechslungen mehr vornehmen konnte, beendete die Mannschaft das Spiel in Unterzahl.