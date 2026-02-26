Europa League: Darum laufen heute gleich zwei Spiele live im TV

SPORT1 26.02.2026 • 18:45 Uhr In der Europa League werden die weiteren Achtelfinalisten ermittelt. Dabei werden gleich zwei Partien live im Free-TV zu sehen sein.

Es kommt zum Showdown in der Europa League: Die Playoff-Rückspiele stehen an und RTL zeigt am Donnerstag gleich zwei Spiele im Free-TV.

Zunächst überträgt der Sender die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Traditionsklub Celtic Glasgow (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel in Schottland konnte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß mit 4:1 gewinnen. Moderatorin Laura Papendick wird mit Experte Lothar Matthäus die Zuschauer durch die Sendung führen.

Europa League: Zwei Spiele live im TV

Weil der VfB am frühen Abend schon gefordert ist, wird anschließend noch ein zweites Spiel gezeigt. Auch das Rückspiel zwischen Fenerbahce Istanbul unter dem deutschen Trainer Domenico Tedesco und Nottingham Forest (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird im TV zu sehen sein.

Vítor Pereira hatte das Hinspiel bei seinem Einstand als Nottingham-Coach mit 3:0 gewonnen. Tedesco hatte anschließend zugegeben, dass seine Mannschaft mit dem Ergebnis noch gut bedient war. So steht das Team vom Bosporus nun vor einer riesigen Herausforderung.