Europa League heute: Porto gegen Stuttgart

SPORT1 19.03.2026 • 18:00 Uhr Der FC Porto empfängt heute in der Europa League den VfB Stuttgart zum Achtelfinal-Rückspiel. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League einen knappen Rückstand aufholen.

Beim FC Porto will der Bundesligist ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Europa League heute live: So verfolgen Sie Porto – Stuttgart

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Livestream: RTL+

Liveticker: SPORT1

„Die Mannschaft ist heiß. Es zählt der Sieg, es zählt das Weiterkommen“, sagte der Stürmer Deniz Undav: „Für uns ist es zum ersten Mal seit dem Pokalfinale ein Endspiel. Alle im Team wollen ins Viertelfinale einziehen.“

Dafür muss der VfB das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. „Es geht um ein Tor. Wir müssen keinen großen Rückstand aufholen“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir müssen sauber, smart und emotional sein – und wir müssen alle Facetten zeigen, die es für das Spiel braucht.“

Wird FC Porto gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel ist bei RTL und bei Nitro im Free-TV zu sehen

Europa League heute: Wo wird SCF gegen GNK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: FC Porto gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

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