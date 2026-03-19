Der VfB Stuttgart muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League einen knappen Rückstand aufholen.
Europa League heute: Porto gegen Stuttgart
Beim FC Porto will der Bundesligist ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Anpfiff ist um 21 Uhr.
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„Die Mannschaft ist heiß. Es zählt der Sieg, es zählt das Weiterkommen“, sagte der Stürmer Deniz Undav: „Für uns ist es zum ersten Mal seit dem Pokalfinale ein Endspiel. Alle im Team wollen ins Viertelfinale einziehen.“
Dafür muss der VfB das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. „Es geht um ein Tor. Wir müssen keinen großen Rückstand aufholen“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir müssen sauber, smart und emotional sein – und wir müssen alle Facetten zeigen, die es für das Spiel braucht.“
Wird FC Porto gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?
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Europa League heute: Wo wird SCF gegen GNK im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.
Europa League: FC Porto gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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