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Europa League heute: Porto gegen Stuttgart

Europa League heute: Porto gegen Stuttgart

Der FC Porto empfängt heute in der Europa League den VfB Stuttgart zum Achtelfinal-Rückspiel. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß und Stürmer Deniz Undav äußern sich zur aktuellen DFB-Debatte. Für den Trainer der Schwaben ist klar, dass die Nationalmannschaft nur von Undav nur profitieren kann.
SPORT1
Der FC Porto empfängt heute in der Europa League den VfB Stuttgart zum Achtelfinal-Rückspiel. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart muss im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League einen knappen Rückstand aufholen.

Beim FC Porto will der Bundesligist ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Europa League heute live: So verfolgen Sie Porto – Stuttgart

  • TV: RTL, RTL Nitro
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: SPORT1

„Die Mannschaft ist heiß. Es zählt der Sieg, es zählt das Weiterkommen“, sagte der Stürmer Deniz Undav: „Für uns ist es zum ersten Mal seit dem Pokalfinale ein Endspiel. Alle im Team wollen ins Viertelfinale einziehen.“

Dafür muss der VfB das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. „Es geht um ein Tor. Wir müssen keinen großen Rückstand aufholen“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir müssen sauber, smart und emotional sein – und wir müssen alle Facetten zeigen, die es für das Spiel braucht.“

Wird FC Porto gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel ist bei RTL und bei Nitro im Free-TV zu sehen

Europa League heute: Wo wird SCF gegen GNK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: FC Porto gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Porto gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere Europa League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

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