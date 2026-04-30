Europa League heute: Braga - Freiburg LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.04.2026 • 18:00 Uhr Sporting Braga empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 21 Uhr im Estádio Municipal de Braga. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs im Europapokal. Für die Portugiesen, trainiert von Carlos Vicens, ist es nach 2010/11 erst das zweite Halbfinale in diesem Wettbewerb – damals ging es bis ins Endspiel. Der SC Freiburg unter Julian Schuster erreichte diese Runde zum ersten Mal überhaupt und ist damit das 26. deutsche Team in einem großen europäischen Halbfinale seit Einführung der UEFA-Wettbewerbe.

Braga – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Sporting Braga gewann in seiner Europapokal-Historie fünf von 13 Spielen gegen Bundesligisten – alle Erfolge stammen jedoch aus Gruppenspielen, während man in K.-o.-Duellen gegen deutsche Klubs noch sieglos ist.

In der laufenden Saison überzeugt besonders die Effizienz: 20 Treffer bei 115 Abschlüssen bedeuten eine Chancenverwertung von 17,4 Prozent – Bestwert der Europa League zusammen mit Midtjylland. Ricardo Horta sammelte bereits acht Scorerpunkte (4 Tore, vier Assists) und hält mit insgesamt 32 Torbeteiligungen den alleinigen EL-Rekord für einen Spieler bei nur einem Verein.

Das Duell der Trainer bringt zudem eine seltene Konstellation: Erst zum zweiten Mal in einem EL-Semifinale trifft ein spanischer Coach (Vicens) auf einen deutschen Kollegen (Schuster).

Freiburgs Offensivlauf trifft auf personelle Fragezeichen

Der SC Freiburg reist mit reichlich Torhunger an: In den letzten drei Europa-League-Partien erzielten die Breisgauer elf Treffer (5:1 gegen Genk, 3:0 und 3:1 gegen Celta Vigo). Offensivgarant Vincenzo Grifo steht in 30 EL-Einsätzen bei zehn Toren und sechs Vorlagen – seit 2022/23 war nur Roms Lorenzo Pellegrini an mehr Treffern direkt beteiligt.

Die Generalprobe in der Bundesliga misslang allerdings: Ein 0:4 in Dortmund bedeutete einen Rückschlag im Rennen um die internationalen Plätze, zudem fehlten dort Leistungsträger wie Matthias Ginter, Johan Manzambi und Yuito Suzuki.

Wird Sporting Braga gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird BRA gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Sporting Braga gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen