Europa League: Ex-Bundesliga-Profi gelingt Zaubertor

Julius Schamburg 08.04.2026 • 20:07 Uhr Florian Grillitsch schießt ein fantastisches Tor. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird nach seinem Kunststück gefeiert. Zum Sieg reicht es jedoch nicht.

Florian Grillitsch hat in der Europa League ein sensationelles Tor erzielt. Der Mittelfeldspieler von Sporting Braga brachte sein Team im Viertelfinal-Hinspiel gegen Betis Sevilla (Endstand: 1:1) früh mit 1:0 in Führung.

Nach einer Ecke von Diego Rodrigues war Grillitsch am kurzen Pfosten zur Stelle und zauberte den Ball trickreich mit der Hacke – und mit dem Rücken zum Tor stehend – ins lange Eck (5.).

Europa League: Grillitsch nach Traumtor gefeiert

„Ein großartiges Tor“, schrieb die spanische Zeitung Marca. Trainer Carlos Vicens umarmte Grillitsch nach dem traumhaften Treffer.

Bereits im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest (4:0) hatte der österreichische Nationalspieler mit einem Tor und einer Vorlage geglänzt.

Bitter für Braga: Vorlagengeber Rodrigues musste in der 18. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Routinier Joao Moutinho in die Partie.

Cucho Hernandez glich in der 61. Minute vom Elfmeterpunkt aus – gleichbedeutend mit dem Endstand. Grillitsch sah im weiteren Spielverlauf noch die Gelbe Karte (72.).