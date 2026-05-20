Europa League: Internationale Presse feiert "Zauberer" Unai Emery

SID 20.05.2026 • 23:40 Uhr Aston Villa besiegt Freiburg und gewinnt die Europa League. Cheftrainer Unai Emery, der den Wettbewerb bereits zum fünften Mal gewonnen hat, wird gebührend gefeiert.

Der SC Freiburg ist beim 0:3 im Endspiel gegen Aston Villa weitestgehend chancenlos.

Die internationale Presse feiert vor allem Villa-Trainer Unai Emery, der seinen fünften Titel in der Europa League gewinnt.

England

The Sun: „VILL IT BE – Unai Emery holt sich einen weiteren Titel, während die „Villans“ Europapokalsieger werden.“

The Telegraph: „Villa gewinnt die Europa League und beendet damit vor den Augen eines jubelnden Prinzen William eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel.“

The Times: „Aston Villa dominiert ein europäisches Finale wie keine englische Mannschaft zuvor. Traumtore von Youri Tielemans und Emiliano Buendía beenden Villas 44-jähriges Warten auf einen europäischen Titel, während Europa-League-Spezialist Unai Emery erneut zuschlägt.“

Daily Mail: „Königliches Gütesiegel! Prinz William jubelt ausgelassen, als sein geliebter Verein Aston Villa in Istanbul die Europa League gewinnt und damit eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel beendet.“

Italien

La Gazzetta dello Sport: „Der König der Pokalwettbewerbe hat erneut zugeschlagen. Unai Emerys Aston Villa holt sich den Europa-League-Titel mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Freiburg im Finale in Istanbul. Damit beschert der Trainer, der die Mannschaft aus Birmingham wieder auf höchstem Niveau etabliert hat, ihr den fünften Triumph in diesem Wettbewerb – nach den drei Titeln mit Sevilla und dem einen mit Villarreal.“

Corriere dello Sport: „Der Vorhang fällt über die Europa League, und als Sieger geht die Mannschaft von Unai Emery, Aston Villa, hervor. Englische Jubelstimmung im Besiktas-Park in Istanbul, ein einseitiges Spiel mit Toren von Tielemans, Buendia und Rogers. Keine Chance für Freiburg mit dem Italiener Vincenzo Grifo.“

Frankreich

L’Équipe: „Die Hürde war zu hoch, viel zu hoch für Freiburg. Der deutsche Verein bestritt am Mittwoch in Istanbul das erste europäische Finale seiner Geschichte und konnte Aston Villa und dessen spanischem „Zauberer“ Unai Emery nur auf der Tribüne Paroli bieten.“

Spanien