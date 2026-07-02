Manipulation! Nächster Ausschluss für tschechischen Pokalsieger

SID 02.07.2026 • 17:53 Uhr Nach dem Zwangsabstieg gibt es die nächsten Konsequenzen für den MFK Karvina.

Pokalsieger MFK Karvina hat im Zuge des größten Manipulationsskandals des tschechischen Fußballs weitere schwerwiegende Konsequenzen zu spüren bekommen. Nach dem Zwangsabstieg in die zweite Liga folgte am Donnerstag der Ausschluss aus den Playoffs zur Europa League, wie die UEFA mitteilte. Für Karvina rückt Viktoria Pilsen nach.

Der Klub aus dem Osten Tschechiens war Mitte Juni wegen der regelwidrigen Beeinflussung von drei Erstliga-Begegnungen im Jahr 2024 verurteilt worden. Neben dem Zwangsabstieg erhielt der Verein eine Geldstrafe von 480.000 Euro.

Harte Konsequenzen nach Skandal

Wegen der Verwicklung in die Affäre sperrten die Richter darüber hinaus fünf MFK-Profis und schlossen Karvinas Bürgermeister Jan Wolf bis 2038 für sämtliche Tätigkeiten im Fußball aus.