Europa League: Heftige Klatsche für Überraschungsmeister

SPORT1 20.08.2026 • 22:12 Uhr Der Schweizer Überraschungs-Meister FC Thun erlebt in Posen ein Debakel. Ex-Frankfurt-Coach Albert Riera feiert ein erfolgreiches Debüt.

Der Schweizer Meister FC Thun hat am Donnerstag eine heftige Klatsche kassiert. Das Team aus dem Berner Oberland, das vergangene Saison als Aufsteiger überraschend zum Titel marschiert war, kam im Playoff-Hinspiel der Europa League beim polnischen Meister Lech Posen mit 0:7 (0:5) unter die Räder.

„Leck Posen! Thun geht in Polen unter“, titelte das Schweizer Medium Blick. Beim Portal 20min war von einer „denkwürdigen Abreibung“ die Rede. „Der FC Thun blamiert sich in Posen bis auf die Knochen“, hieß es weiter.

Ein erfolgreiches Debüt feierte derweil der ehemalige Frankfurt-Coach Albert Riera, der mit Serbiens Rekordmeister Roter Stern Belgrad gegen Viktoria Pilsen (Tschechien) mit 3:0 (1:0) gewann.

Brandt trifft bei Ajax-Sieg

Julian Brandt und Marc-André ter Stegen machten an anderer Stelle einen großen Schritt in Richtung Ligaphase der Conference League. Der niederländische Rekordmeister gewann das Playoff-Hinspiel beim Schweizer Erstligisten FC Sion 4:2 (0:1), das Rückspiel steigt am 27. August.

Brandt traf in der 53. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:1, für den ehemaligen Dortmunder war es im fünften Pflichtspiel für Ajax das dritte Tor. Der 44-malige Nationalkeeper ter Stegen war bei beiden Gegentoren machtlos, kurz vor der Pause (43.) verhinderte er mit einer Glanzparade einen 0:2-Rückstand.

—–