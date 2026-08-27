Trainer von Salah schmeißt nach Debakel hin - "Niemand weiß davon"

Julius Schamburg 27.08.2026 • 23:17 Uhr Mohamed Salah scheitert mit Trabzonspor in der Europa-League-Qualifikation. Das führt sogar dazu, dass Trainer Fatih Tekke live im TV aus eigenen Stücken zurücktritt.

Bitterer Abend für Mohamed Salah und seinen neuen Verein Trabzonspor. Im Rückspiel der finalen Runde der Europa-League-Qualifikation setzte es eine empfindliche 0:4-Niederlage bei Ferencvaros Budapest – was sogar dafür sorgte, dass Trainer Fatih Tekke kurzerhand zurücktrat!

„Ich will mich kurz fassen. Niemand weiß davon. Mit sofortiger Wirkung trete ich von meinem seit 18 Monaten ausgeübten Amt zurück. Diese Strafe mir selbst aufzuerlegen, ist wohl mein gutes Recht“, sagte Tekke live im TV beim Sender a spor: „Ab heute bin ich weg. Ich habe dem Vorstand meinen Rücktritt nicht mitgeteilt. Ich sage das zum ersten Mal im Fernsehen. Niemand weiß davon. Nur die Leute in der Sendung wissen es.“

Tekke: „Diese Niederlage ist nicht hinnehmbar“

„Es gibt Spiele, die einen sehr mitnehmen. Ein solches Spiel haben wir gerade erlebt. Es gibt nichts, was über das Schicksal hinausgeht“, fuhr der Coach fort: „Die heutige Niederlage ist nicht hinnehmbar. Pech kann man akzeptieren, aber das hier kann ich nicht akzeptieren. So kann ich auch nicht schlafen. Möge mir jeder vergeben. Wir haben unser Bestes gegeben. Manchmal führt ein Fehler zu solchen Ergebnissen. Da kann man nichts machen.“

Das Hinspiel hatte Trabzon im eigenen Stadion mit 0:1 verloren. Nach dem 0:5 aus Hin- und Rückspiel bleibt für den türkischen Erstligisten in dieser Saison damit nur die Conference League.

Presse: „Albtraum in Budapest“

Callum O’Dowda (19.), Marius Corbu (54.), Dele (59., Elfmeter) und Eintracht-Leihgabe Krisztian Lisztes (86.) erzielten die Tore für Ferencváros. „Ein Albtraum in Budapest“, titelte Fanatik.

Trabzonspor beendete die Partie nach zwei Platzverweisen nur mit neun Mann. Schon in der 13. Minute wurde Ruslan Malinovskyi mit glatt Rot vom Feld geschickt – Kap Verdes Nationalspieler Sidny Lopes Cabral (erzielte ein traumhaftes Tor gegen Argentinien) wurde nach Wiederanpfiff ein zweites Mal verwarnt und sah damit folgerichtig Gelb-Rot (57.).

Salah blieb am Donnerstagabend weitestgehend blass. Er wurde in der 64. Minute ausgewechselt, für ihn kam Ozan Tufan in die Partie.