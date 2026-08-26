Starpower von Trabzonspor wird größer

SPORT1 26.08.2026 • 10:03 Uhr Fabinho wechselt zu Trabzonspor. Dort spielt er erneut mit Mohamed Salah zusammen, der im Sommer ablösefrei kam. Jetzt reagiert der Brasilianer.

Fabinho und Mohamed Salah sind wieder vereint! Der brasilianische Mittelfeldspieler hat bei Trabzonspor in der Süper Lig unterschrieben und trifft in der Nordosttürkei auf seinen früheren Teamkollegen vom FC Liverpool. Fabinho zeigte sich nach seinem Wechsel euphorisch. Der Deal war am Montag offiziell geworden.

Der 32-Jährige veröffentlichte nach seiner Ankunft einen Post bei Instagram und schrieb: „Ein neues Kapitel in meinem Leben. Sehr aufgeregt auf das, was kommt. Los geht’s.“ Fabinho kommt aus Saudi-Arabien: Zuletzt spielte er drei Jahre lang für Al-Ittihad. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Fabinho und Mohamed Salah sammelten Titel beim FC Liverpool

Salah verließ Liverpool in diesem Sommer und schloss sich den Türken ablösefrei an. In seinem jüngsten Spiel setzte er ein Ausrufezeichen: Beim 2:1 gegen Istanbul Basaksehir erzielte Salah zwei Treffer und verpasste einen Hattrick nur knapp.

Beim FC Liverpool feierten Fabinho und Salah zusammen mehrere Titel: die Premier League, die Champions League, den FA Cup, den League Cup sowie die Klub-WM. Fabinho war im Sommer 2018 für 45 Millionen Euro von der AS Monaco nach Anfield gewechselt. Für die Reds kam er auf 219 Einsätze. Dabei gelangen ihm elf Tore und elf Vorlagen.

Fabinho sprach 2025 über seinen Abschied

In einem Interview mit dem Guardian blickte Fabinho 2025 auf seinen Abgang zurück und zeigte sich wehmütig. „Ich wollte den Klub nicht verlassen und zu irgendeinem anderen Klub in Europa gehen“, sagte er: „Ich dachte, es wäre der beste Ort der Welt, um zu spielen und mich weiterzuentwickeln.“

Fabinho erklärte weiter, die letzte Saison in Liverpool sei „sehr zermürbend, ermüdend“ gewesen, zudem habe das Team die Qualifikation für die Champions League verpasst. Al-Ittihad habe dann ein Angebot abgegeben, die Liverpool-Verantwortlichen hätten dies als gut „für den Klub und für mich“ bewertet. Er habe zunächst abwarten wollen, „was [der Trainerstab] sagen würde“, aber schließlich gemerkt: „Der Klub war offen dafür, mich zu verkaufen.“