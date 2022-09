Frauen-Fußball: Rummenigges Vorschlag: "Eine Art Frauen-DFL"

Man brauche, so Rummenigge, „nur einen Blick auf die britische Insel werfen. Dort wird bereits das getan, was mir vorschwebt. Man hat eine Frauen-Liga gegründet, in der verpflichtend ist, dass die Männer-Teams aus der Premier League, die für die großen Einnahmen verantwortlich sind, eben auch ein Frauen-Team haben, in das sie investieren müssen und nachhaltig entwickeln.“ (Barcas Rekord-Deal: So denkt Bayern)