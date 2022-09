Vize-Europameisterin Lea Schüller: "Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres"

Schüller: Die Bedingungen in Deutschland sind noch nicht gut genug sind. Mit Wolfsburg und Bayern wäre das möglich. Der Rest der Liga hat für so etwas zu wenig Geld. Da muss erst an sowas gearbeitet werden und generell an den Bedingungen, die in Deutschland herrschen. Ich hoffe, dass es schon irgendwann möglich ist in Deutschland, aber da fehlt noch was. (SERVICE: Vize-Europameisterin Kleinherne kritisiert DFB)