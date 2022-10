Deutschland hat wieder ein Golden Girl: Jule Brand vom VfL Wolfsburg - Alter, Vereine, Tore, Hobbies

Mit dem 2:1 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Wochenende sind die Wölfinnen in der Frauen-Bundesliga auf einem guten Weg in Richtung Titelverteidigung, im DFB-Pokal steht im Achtelfinale die Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg an - und in der Champions League geht es am Mittwochabend in der Gruppenphase zu Slavia Prag.