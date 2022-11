Der bittere Absturz eines Traditionsvereins - verliert die Bundesliga ein Stück Fußballgeschichte?

In der ersten Runde des DFB-Pokals traten die Potsdamerinnen, die keine vier Monate zuvor noch im Pokalfinale standen, beim FC Viktoria 1889 Berlin an. Regionalligist. Hauptstadtklub. 30 Autominuten entfernt. Hype-Klub. Hatte wenige Wochen zuvor Aufsehen erregend nichts weniger als eine „Revolution im Fußball“ ausgerufen und das Ziel Bundesliga-Aufstieg ausgegeben. (NEWS: Frauen-Gruppe will Viktoria Berlin in die Bundesliga führen)