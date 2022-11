LIVE im TV auf SPORT1: das Topspiel der Frauen-Regionalliga Viktoria Berlin gegen Türkiyemspor Berlin

SPORT1 wird die Partie am 13. November im Anschluss an den „STAHLWERK Doppelpass“ und „Bundesliga Pur“ an prominenter Stelle am Sonntagnachmittag übertragen. Die Regionalliga-Spitzenpartie ist Teil des Frauenfußball-Engagements des Senders, der ab der Saison 2023/2024 pro Spielzeit 22 Livespiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Montagabend präsentieren wird.