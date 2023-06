Harder und Eriksson: Das neue Traumpaar vom FC Bayern

Was für das Paar das Normalste auf der Welt ist, sorgte für einen regelrechten Ansturm auf ihren Instagram-Kanälen. „Als ich dann drauf schaute, hatte ich auf Instagram 3.000 Follower mehr als vorher“, erinnerte sich Harder bei fifa.com an den Abend danach.

Harder und Eriksson setzten sich für die LGBTQ+-Bewegung ein

FC Bayern freut sich auf „herausragende Persönlichkeiten“

Harder und Eriksson auf dem Platz zeitweise auch Rivalinnen

So kam es wieder zu dem Fall, dass sie sich auf dem Feld gegenüber standen. Dabei machte Eriksson als beinharte Verteidigerin das Leben von Torjägerin Harder enorm schwer. Harder schaltete ihre Partnerin im Halbfinale der Champions League 2017/2018 aus, scheiterte im Finale allerdings an den Seriensiegerinnen von Olympique Lyon.

Harder und Eriksson wollen bei der WM jubeln

Mit Blick auf die anstehende WM in Neuseeland sind sie aber wieder Gegnerinnen. Eriksson führt die starke schwedische Mannschaft an, während Harder mit Dänemark für eine Überraschung sorgen will.

In Neuseeland tragen sie nun beide ihre jeweiligen Landesfarben. Dabei könnten sie frühestens im Finale aufeinandertreffen, sodass im Fall der Fälle einer der beiden den WM-Pokal in die Höhe recken strecken könnte.

Ab Sommer will das Traumpaar dann in München gemeinsam jubeln. Schließlich warten beide noch auf den Triumph in der europäischen Königsklasse, was eine Krönung ihrer eindrucksvollen Karriere wäre.