Debüttreffer von Harder und Baijings - Dallmann zurück

Zunächst traf DFB-Stürmerin Lea Schüller mit einem sehenswerten Lupfer (10.), bevor Harder per Hacke (17.) und Baijings (32.) noch vor der Pause den Endstand besorgten.

Neben den beiden Neuzugängen - die Dänin Harder kam vom FC Chelsea, die Niederländerin Baijings von Bayer Leverkusen - setzte Trainer Alexander Straus vor 1224 Zuschauern erstmals auf die WM-Fahrerinnen Schüller und Klara Bühl von Beginn an. Zur Halbzeit wurden zudem Lina Magull und Sidney Lohmann eingewechselt.

FCB-Frauen zum Bundesliga-Auftakt gegen SC Freiburg

Dallmann kehrte erstmals seit ihrem Syndesmosebandriss im Februar zurück in den Kader und durfte in der 67. Minute ihr Comeback feiern, auch Torhüterin Mala Grohs stand nach überstandener Bänderverletzung wieder zwischen den Pfosten.

Frankfurt verstärkt sich in Abwehr

Frankfurt verstärkt sich in Abwehr

Am Mittwoch steht für die FCB-Frauen unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch ein Härtetest gegen Manchester United an. Das erste Pflichtspiel bestreitet der Meister am Sonntag, 10. September, im DFB-Pokal bei der SG Andernach. Fünf Tage später geht es zum Ligaauftakt zum SC Freiburg.