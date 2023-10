Champions League Frauen: Hattrick-Wahnsinn! Eintracht Frankfurt historisch - dank Dunst erstmals in Gruppenphase

Frankfurt lacht: Erstmals in ihrer Klub-Geschichte haben sich die Fußballerinnen der Eintracht für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert.

Die SGE folgt damit erstmals den Fußballerinnen des FC Bayern in die Königsklasse, die als Meister bereits qualifiziert waren. Am 20. Oktober findet in Nyon die Auslosung statt, die Gruppenphase beginnt Mitte November.