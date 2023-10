Wölfinnen verpassen CL-Gruppenphase - Frankfurt historisch

Wolfsburg trauert, Frankfurt lacht: Erstmals seit 2012 haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg die Gruppenphase der Champions League verpasst. Der Vorjahresfinalist verlor das Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde am Mittwochabend gegen Paris FC mit 0:2 (0:1), nachdem das Hinspiel in der Vorwoche 3:3 geendet hatte. Besser machte es die Eintracht, die auch das zweite Duell gegen Sparta Prag mühelos gewann - und erstmals in ihrer Klubgeschichte in die Gruppenphase der Königsklasse einzog.