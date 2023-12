Kuss-Eklat: Bayern-Stars überraschen

Eine überraschende Sichtweise: Pernille Harder und Magdalena Eriksson können dem Kuss-Eklat um die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso mit zeitlichem Abstand etwas Positives abgewinnen - denn die viel beachtete Skandal-Szene bei der Frauen-WM hat in den Augen der Bayern-Spielerinnen zu wichtigen Veränderungen geführt.

„Ich versuche immer, die Dinge positiv zu sehen, selbst bei einer solchen Situation. Für die spanische Nationalmannschaft hat sich seitdem tatsächlich etwas zum Positiven verändert“, meinte die schwedische Nationalspielerin Eriksson im dpa -Interview: „Sie haben vor fast einem Jahr einen Kampf gegen ihren Verband begonnen, in dem sie eine Veränderung der Kultur hin zu mehr Sicherheit und Respekt bewirken wollten. Das haben sie jetzt geschafft.“

Bayern-Stars: Können uns Gehör verschaffen

„Dass die Veränderung stattgefunden hat, zeigt, wie weit wir in der Gesellschaft gekommen sind, wie wir uns in die richtige Richtung bewegen“, urteilte Harder: „Wir unternehmen etwas, wenn etwas Inakzeptables passiert. Die spanischen Spielerinnen haben für ihr Anliegen, das weltweit wahrgenommen wurde, gekämpft und eine Veränderung bewirkt.“

„So ein Kuss wie bei der WM in diesem Jahr wäre vor zehn Jahren vielleicht gar keine große Sache geworden, weil die Zeiten damals andere waren und die Mannschaft vielleicht nicht das Gefühl gehabt hätte, in der Position zu sein, so eine abstoßende Handlung offen anzusprechen und sie zu kritisieren“, erklärte Eriksson weiter.