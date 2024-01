Frauen: Hellmann sieht DFB in der Pflicht

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sieht die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland kritisch und hat den DFB in die Pflicht genommen. „Aus der Klubperspektive bin ich mit dem Entwicklungsstand des Frauenfußballs nicht zufrieden“, sagte der 52-Jährige der Frankfurter Rundschau: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer Sand in die Augen streuen und uns beweihräuchern, obwohl wir nicht wirklich gut sind.“