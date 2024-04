Knieverletzung: Naschenweng fehlt Bayern München wochenlang

Die österreichische Fußball-Nationalspielerin Katharina Naschenweng hat eine Kniegelenksdistorsion erlitten und fehlt dem FC Bayern München "zwei bis drei Wochen". Das teilte der deutsche Meister am Donnerstag mit. Die Verletzung hatte die 26-Jährige am Sonntag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (3:1 n.E.) erlitten.

Damit fällt die Linksverteidigerin auch für die kommenden Länderspiele am Freitag gegen die DFB-Auswahl und am Dienstag in Polen aus. In der laufenden Saison stand Naschenweng für die Münchenerinnen in 25 Pflichtspielen auf dem Feld und erzielte drei Tore.