Schock bei DFB-Frauen: Oberdorf unter Schmerzen ausgewechselt

Schreckmoment für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft : Während des Spiels gegen Polen in der EM-Qualifikation verletzt sich Lena Oberdorf und muss verletzt vom Platz.

Was war passiert? In der 37. Minute sprang die 22-Jährige in einen Zweikampf mit der Polin Ewelina Kamczyk. Die deutsche Kapitänin spielte zwar zuerst den Ball, landet dann aber auf dem Fuß ihrer Gegnerin. Für die Aktion sah Oberdorf die Gelbe Karte.