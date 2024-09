Frauen-Bundesliga: Unglaubliche Bayern-Serie hält an

Der Meister verliert seine Kapitänin und übersteht bange Momente, schlägt aber mehrfach eiskalt zu. Bayern ist in der Liga nun mehr 43 Spiele ungeschlagen.

Bayern München hat seine Rekordserie in der Frauen-Bundesliga auch in Unterzahl fortgesetzt. Der deutsche Fußball-Meister setzte sich am vierten Spieltag trotz eines Platzverweises gegen Kapitänin Glodis Viggosdottir mit 4:0 (1:0) bei Werder Bremen durch und blieb damit im 43. Ligaspiel nacheinander ungeschlagen.