Tabellenführung! 17-Jährige erlöst Bayern spät

Alara Sehitler schießt den FC Bayern München zurück an die Tabellenspitze. Die 17-Jährige markiert in der Schlussphase den entscheidenden Treffer.

Die Frauen des FC Bayern München dürfen sich bei der erst 17 Jahre alten Alara Sehitler bedanken! In der 64. Minute für Linda Dallmann eingewechselt, erzielte Sehitler beim Gastspiel in Leverkusen kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 3:2 (90.) und schoss die Bayern-Frauen damit zurück an die Tabellenspitze.