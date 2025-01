Krise beim BVB: Sahin kündigt "Konsequenzen" an

Selbst das Minimalziel Platz vier ist für den BVB nach der schlechtesten Hinrunde seit zehn Jahren in ernster Gefahr. Und der Druck auf die sportliche Führung nimmt spürbar zu. Geschäftsführer Lars Ricken bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als „unwürdig und peinlich“, will aber vorerst keine Trainerdiskussion führen.

Sahin kündigte in der Aufarbeitung des Debakels eine große Ehrlichkeit an. „Ehrlichkeit, wenn man in den Spiegel schaut. Ehrlichkeit gegenüber der Mannschaft. Ehrlichkeit im Verein“, sagte Sahin: „Es ist Zeit, dass wir sowohl in der Mannschaft als auch komplett uns die Wahrheit sagen.“