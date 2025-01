Comeback! Gute Bayern-Nachrichten nach Tumorerkrankung

Zur Mitteilung veröffentlichten die Bayern ein Foto, das Grohs lächelnd im Trainingsoutfit auf dem Rasen zeigt. In den kommenden Wochen werde sie „an ihren nächsten Schritten“ zum Comeback arbeiten, hieß es in dem kurzen Update weiter.

FC Bayern: Tumorerkrankung bei Grohs im Oktober festgestellt

Ihr bislang letztes Pflichtspiel für die Münchnerinnen hatte sie Anfang November in der Champions League gegen Valerenga Oslo bestritten. Am Freitag fliegen die Bayern ins Trainingslager nach Sevilla. Nach der Winterpause geht es am 2. Februar in der Bundesliga weiter, wenn der Tabellenzweite bei RB Leipzig gefordert ist.