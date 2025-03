Harder überragt! Bayern-Frauen festigen Tabellenführung

Im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg feiern die Münchnerinnen einen wichtigen Erfolg - und haben damit den dritten Meistertitel in Serie fest im Blick.

Im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg feiern die Münchnerinnen einen wichtigen Erfolg - und haben damit den dritten Meistertitel in Serie fest im Blick.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich am Freitag mit 3:1 (1:0) gegen den ewigen Rivalen durch. Der Spitzenreiter liegt nun sechs Punkte vor den drittplatzierten Wolfsburgerinnen, die mit einem Sieg selbst auf den ersten Platz gesprungen wären.

Harder dominiert im Kracher

Die frühere VfL-Stürmerin Harder mit ihren Saisontreffern zehn und elf (13./47.) und Lea Schüller (69.) erzielten die Tore für den Titelverteidiger, Lineth Beerensteyn (75.) traf für die Gäste. Während München damit Selbstvertrauen vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Olympique Lyon sammelte, kassierten die Wolfsburgerinnen vor ihrem Auftritt in der Königsklasse einen Tag später gegen den FC Barcelona (18.45 Uhr/jeweils DAZN) einen bitteren Dämpfer.