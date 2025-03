Pionierin Merk: "Elternzeit muss im Fußball dazugehören"

Die Trainerin des SC Freiburg fordert klare Rahmenbedingungen für Mütter an der Seitenlinie.

Als Mutter an der Seitenlinie leistet die 35-Jährige in der Bundesliga Pionierarbeit. Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter war Merk nach der Winterpause bei den Freiburgerinnen in den Ligabetrieb zurückgekehrt.