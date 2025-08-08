Abschied aus Gladbach: Itakura wechselt zu Ajax

SID 08.08.2025 • 18:05 Uhr Borussia Mönchengladbach lässt Abwehrchef Ko Itakura ziehen. Der Japaner spielt künftig in den Niederlanden.

Abwehrchef Ko Itakura verlässt Borussia Mönchengladbach nach drei Jahren und spielt künftig für Ajax Amsterdam. Das gab der Bundesligist vom Niederrhein am Freitagabend bekannt.

Itakura erhält beim niederländischen Rekordmeister einen Vierjahresvertrag, Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den 28-Jährigen inklusive möglicher Boni bei rund zwölf Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Gladbach wäre noch bis 2026 gelaufen.

„Ko ist ein hervorragender Fußballer und ein hervorragender Mensch, der in seiner Zeit hier bei Borussia Fußstapfen hinterlassen hat“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Er ist ein Qualitätsspieler, der sich immer in den Dienst der Sache gestellt hat. Daher respektieren wir seinen Wunsch, diese Qualitäten zukünftig auch in der Champions League zeigen zu dürfen.“

Ajax setzt sich im Rennen um Itakura durch

Itakura war im Sommer 2022 von Manchester City und nach einer vorherigen Leihe zu Schalke 04 nach Mönchengladbach gewechselt. Der japanische Nationalspieler entwickelte sich schnell zum Leistungsträger bei den Fohlen, in 80 Pflichtspielen erzielte er sieben Toren.