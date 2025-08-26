Bayern-Dämpfer trotz Oberdorf-Premiere

Jeremias Hunold 26.08.2025 • 18:16 Uhr Die FC Bayern Frauen verlieren im letzten Test der Sommervorbereitung deutlich gegen Olympique Lyon. Rückkehrerin Lena Oberdorf verbucht ein Erfolgserlebnis.

Die FC Bayern Frauen haben ihr letztes Testspiel vor dem Saisonstart verloren. Gegen den französischen Rekordmeister und achtmaligen Champions-League-Sieger Olympique Lyon unterlag die Mannschaft von Neu-Trainer José Barcala in Herzogenaurach mit 1:4 (0:1).

Die nach einer langwierigen Knieverletzung zurückgekehrte Lena Oberdorf erzielte in der zweiten Halbzeit den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer (59.). Für die Französinnen trafen Wendie Renard (41.), Kadidiatou Diani (82.), Liana Joseph (90.) und Marie-Antoinette Katoto (90.+3).

Renard bringt Lyon in Front

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Duell auf hohem Niveau. Die erste große Chance hatten jedoch die Französinnen: Mala Grohs parierte stark gegen Ada Hegerberg und verhinderte einen frühen Rückstand.

Kurz vor der Pause war die Münchner Torhüterin dann machtlos, als Lyons Kapitänin Renard nach einem Abpraller zur Führung traf (41.).

Oberdorf feiert Tor-Premiere

Nach dem Seitenwechsel kamen die Frauen des FC Bayern deutlich besser in die Partie. Lena Oberdorf, gefühlter Neuzugang nach überstandenem Kreuzbandriss, sorgte nach einer Ecke von Klara Bühl für den Ausgleich (59.) und erzielte damit ihren ersten Treffer im Bayern-Trikot. Kurz darauf drängten die Münchnerinnen sogar auf die Führung, doch Lyons Torhüterin Christiane Endler parierte stark gegen Jovana Damnjanović.

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Deutschlands Nationalspielerin Jule Brand wurde in der 80. Minute im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Kadidiatou Diani (82.). Liana Joseph (90.) und Marie-Antoinette Katoto (90.+3) stellten den Endstand her.

Saisonauftakt steht vor der Tür