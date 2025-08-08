BVB-Boss Watzke ist jetzt Frauenfußball-Fan: "Entwickelt sich unfassbar"

Hans-Joachim Watzke, Ende des Jahres scheidender Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ist ein großer Fan des Frauenfußballs geworden.
Watzke ist nun Frauenfußball-Fan
Der Stellenwert sei „mittlerweile sehr hoch“, sagte Watzke in einem Mediengespräch beim BVB-Trainingslager in Westendorf. Er sei selbst bei dem Thema „immer ein bisschen skeptisch“ gewesen, bis vor etwa fünf bis zehn Jahren. Dies hat sich aber inzwischen zum Positiven gewandelt.
BVB-Boss: „Unfassbar was entwickelt“
Der BVB-Boss war in den vergangenen Jahren auch bei zahlreichen Spielen vor Ort, zuletzt bei der EM in der Schweiz: „Ich habe gesehen, dass sich da unfassbar was entwickelt“, so Watzke.
Auf SPORT1-Nachfrage, was der Frauenfußball dem der Männer voraus habe, antwortete Watzke: „Enthusiasmus, Begeisterung“ - sowie auch ein „gedämpftes“ Verhältnis zu einem überhöhten Hype: „Hier hast du oft das Gefühl, dass das noch richtig urwüchsig ist, und das macht dann schon Spaß.“
Mit Blick auf seinen Verein freute sich Watzke zuletzt über den Fanzuspruch beim Derby gegen Schalke 04: Das Rote Erde Stadion in Dortmund war mit zehntausend verkauften Tickets ausverkauft - ein Rekord in der Westfalenliga. „Das war für ein Viertliga-Derby schon cool“, meinte der 66-Jährige. In der anstehenden Saison spielen die BVB-Frauen nach dem vierten Aufstieg in Folge in der drittklassigen Regionalliga.