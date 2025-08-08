Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
Frauen-Bundesliga>

BVB-Boss Watzke ist jetzt Frauenfußball-Fan: "Entwickelt sich unfassbar"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Watzke ist nun Frauenfußball-Fan

Hans-Joachim Watzke gibt zu, einst skeptisch auf den Frauenfußball geblickt zu haben. Dies hat sich stark gewandelt, wie der scheidende BVB-Boss nun deutlich macht.
Die Frauen von Borussia Dortmund spielen in Deutschlands dritthöchster Liga. Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nimmt der Frauenfußball allgemein eine tolle Entwicklung, von der sich auch die Herren etwas abschauen können.
Annabella Aulinger
Hans-Joachim Watzke gibt zu, einst skeptisch auf den Frauenfußball geblickt zu haben. Dies hat sich stark gewandelt, wie der scheidende BVB-Boss nun deutlich macht.

Hans-Joachim Watzke, Ende des Jahres scheidender Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ist ein großer Fan des Frauenfußballs geworden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Stellenwert sei „mittlerweile sehr hoch“, sagte Watzke in einem Mediengespräch beim BVB-Trainingslager in Westendorf. Er sei selbst bei dem Thema „immer ein bisschen skeptisch“ gewesen, bis vor etwa fünf bis zehn Jahren. Dies hat sich aber inzwischen zum Positiven gewandelt.

BVB-Boss: „Unfassbar was entwickelt“

Der BVB-Boss war in den vergangenen Jahren auch bei zahlreichen Spielen vor Ort, zuletzt bei der EM in der Schweiz: „Ich habe gesehen, dass sich da unfassbar was entwickelt“, so Watzke.

Auf SPORT1-Nachfrage, was der Frauenfußball dem der Männer voraus habe, antwortete Watzke: „Enthusiasmus, Begeisterung“ - sowie auch ein „gedämpftes“ Verhältnis zu einem überhöhten Hype: „Hier hast du oft das Gefühl, dass das noch richtig urwüchsig ist, und das macht dann schon Spaß.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Blick auf seinen Verein freute sich Watzke zuletzt über den Fanzuspruch beim Derby gegen Schalke 04: Das Rote Erde Stadion in Dortmund war mit zehntausend verkauften Tickets ausverkauft - ein Rekord in der Westfalenliga. „Das war für ein Viertliga-Derby schon cool“, meinte der 66-Jährige. In der anstehenden Saison spielen die BVB-Frauen nach dem vierten Aufstieg in Folge in der drittklassigen Regionalliga.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite