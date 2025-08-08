BVB-Boss Watzke ist jetzt Frauenfußball-Fan: "Entwickelt sich unfassbar"

Annabella Aulinger 08.08.2025 • 23:20 Uhr Hans-Joachim Watzke gibt zu, einst skeptisch auf den Frauenfußball geblickt zu haben. Dies hat sich stark gewandelt, wie der scheidende BVB-Boss nun deutlich macht.

Hans-Joachim Watzke, Ende des Jahres scheidender Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ist ein großer Fan des Frauenfußballs geworden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Stellenwert sei „mittlerweile sehr hoch“, sagte Watzke in einem Mediengespräch beim BVB-Trainingslager in Westendorf. Er sei selbst bei dem Thema „immer ein bisschen skeptisch“ gewesen, bis vor etwa fünf bis zehn Jahren. Dies hat sich aber inzwischen zum Positiven gewandelt.

BVB-Boss: „Unfassbar was entwickelt“

Der BVB-Boss war in den vergangenen Jahren auch bei zahlreichen Spielen vor Ort, zuletzt bei der EM in der Schweiz: „Ich habe gesehen, dass sich da unfassbar was entwickelt“, so Watzke.

Auf SPORT1-Nachfrage, was der Frauenfußball dem der Männer voraus habe, antwortete Watzke: „Enthusiasmus, Begeisterung“ - sowie auch ein „gedämpftes“ Verhältnis zu einem überhöhten Hype: „Hier hast du oft das Gefühl, dass das noch richtig urwüchsig ist, und das macht dann schon Spaß.“

{ "placeholderType": "MREC" }