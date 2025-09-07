Bayern begeistert von Rekordkulisse: "Ein Kindheitstraum"

SID 07.09.2025 • 06:39 Uhr 57.762 Fans sahen den Auftaktsieg der Münchnerinnen in der Bundesliga.

Klara Bühl war auch lange nach dem Abpfiff noch begeistert von der Rekordkulisse. "Wenn du so ein Heimspiel hast in der Allianz Arena, das ist etwas Unglaubliches", sagte die Fußball-Nationalspielerin nach dem erfolgreichen Bundesliga-Auftakt des FC Bayern vor 57.762 Zuschauern: "Ich glaube, für viele von uns ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Fans in der Allianz Arena hatten beim 2:0 (0:0) der Münchnerinnen gegen Bayer Leverkusen für eine Bestmarke im deutschen Vereinsfußball gesorgt. Es sei "außergewöhnlich" gewesen, "wirklich aufregend", schwärmte auch Trainer José Barcala: "Wir dürfen das nicht als selbstverständlich ansehen. Wir müssen weiter an der Zukunft arbeiten. Ich freue mich sehr für die Mädels, sie haben sich das wirklich verdient."

Die Bayern, die sich besonders in der ersten Halbzeit schwer getan hatten, seien angesichts der ungewohnten Kulisse zwar "ein bisschen nervös" gewesen, gab Bühl zu, "aber vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir die Energie hatten, um als Sieger vom Platz gehen". Neuzugang Vanessa Gilles (76.) und Bühl (77.) hatten das Spiel per Doppelschlag entschieden.