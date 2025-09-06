Vor Rekordkulisse: Bayern-Frauen starten erfolgreich

SID 06.09.2025 • 19:37 Uhr 57.762 Fans in der Allianz Arena sehen einen letztlich verdienten Auftaktsieg der Münchnerinnen.

Gelungener Start auf großer Bühne: Die Fußballerinnen des FC Bayern sind vor einer Rekordkulisse erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung in der Bundesliga gestartet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Münchnerinnen setzten sich beim Liga-Debüt ihres neuen Trainers José Barcala in der Allianz Arena mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen durch und gewannen damit auch ihr saisonübergreifend 14. Liga-Spiel in Folge.

Neuzugang Vanessa Gilles (76.) und Klara Bühl (77.) trafen für lange Zeit harmlose Münchnerinnen per Doppelschlag zum Sieg – und sorgten für ausgelassenen Jubel auf den Rängen. 57.762 Fans waren am Samstag in die Arena im Münchner Norden gekommen.

Oberdorf schwärmt - und kommt von der Bank

Damit wurde der bisherige Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen von 57.000 beim Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März übertroffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Vorfreude auf die im Vorlauf stark beworbene Liga-Premiere in der Allianz Arena war bei den Münchnerinnen riesig gewesen. „Das ist das, was wir uns in Deutschland einfach immer wünschen, dass wir die großen Stadien voll kriegen. Das ist eine Riesenehre“, hatte Oberdorf, die am vergangenen Wochenende im Supercup nach ihrer langen Verletzungspause ihr Debüt für die Bayern gegeben hatte, dem SID gesagt.

Wie schon beim Sieg über den VfL Wolfsburg (4:2) verzichtete Trainer Barcala in seiner Anfangsformation jedoch auf Oberdorf. Die 23-Jährige bekam nur von der Bank aus mit, wie die Fans in der Arena nach nicht einmal zwei Minuten schon den ersten Torschrei auf den Lippen hatten.

Nach einem Abpraller traf Nationalstürmerin Lea Schüller aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz.

Die erwartete Dominanz strahlten die Münchnerinnen in der Folge jedoch nicht aus. Leverkusen, in der vergangenen Saison Tabellenvierter, hielt gut dagegen, Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic musste in einer Aktion gleich mehrfach retten (20.).

{ "placeholderType": "MREC" }

Leverkusen doppelt im Pech - Schiri im Fokus

Pech hatten die Gäste in der 31. Minute, als die Schiedsrichterin eine elfmeterwürdige Szene übersah. Und auch eine richtige Entscheidung der Unparteiischen verhinderte später noch einen Treffer. Beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit traf Leverkusen, dem Tor war jedoch ein Handspiel vorausgegangen.

Die Bayern selbst kamen trotz lautstarker Unterstützung von den Rängen lange kaum zu gefährlichen Aktionen.